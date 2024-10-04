Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri cuma namazı çıkışında yoksul ve sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin saha incelemesi yaptı.

İl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ekonomik yoksunluk, sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, uzman mesleki personeller tarafından cuma namazı çıkışında bir saha çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca vatandaşlara rehberlik edilip bilgi aktarılırken, karşılaşılan vakalara ilişkin tespit ve incelemeler yapıldı.