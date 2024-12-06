Bayburt Üniversitesi, 1-4 Aralık 2024 tarihleri arasında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamındaki dış değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı. YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından gerçekleştirilen bu süreçte, Bayburt Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve liderlik-yönetişim gibi temel kalite ölçütleri detaylı bir şekilde incelendi. Ayrıca kalite güvencesi sistemi, stratejik hedefler, sürdürülebilir iyileştirme çalışmaları ve paydaşlarla ilişkiler de değerlendirmeye alındı.

Değerlendirme Takımı, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Bilal Güneş (Takım Başkanı), Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Harran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gencay Sariisik, Haliç Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi İlkay Saracoğlu, Trabzon Üniversitesinden Prof. Dr. Ayşegül Sağlam Arslan (Akademi Değerlendirme Temsilcileri), Gebze Teknik Üniversitesinden Nadir Yıldırım (İdari Değerlendirme Temsilcisi) ve Fırat Üniversitesinden Büşra Karaozan’dan (Öğrenci Değerlendirme Temsilcisi) oluştu. Takım, süreci üniversitenin akademik ve idari birimlerini ziyaret ederek, öğretim elemanları, öğrenciler ve paydaşlarla çeşitli toplantılar yaparak yürüttü.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, değerlendirme sürecinin ardından yaptığı açıklamada, üniversitenin entegre kalite yönetim sistemi ve yerleşik kalite kültürünün akreditasyon başarısıyla taçlanması temennisini ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) değerlendirme sürecine hazırlık ve değerlendirme safhalarında gösterilen kurumsal dönüşüm kapasitemizden dolayı Kalite Koordinatörlüğü başta olmak üzere tüm kalite temsilcilerimize, akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Özverili çalışmaları için Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı ve ekibini ayrıca kutluyorum. Süreç boyunca üniversitemiz için ufuk açıcı, gelişim odaklı ve yol gösterici öneriler sunan Değerlendirme Takımına da sayın başkan Prof. Dr. Bilal Güneş nezdinde teşekkür ederim. Akreditasyon sonucunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Alacağımız akreditasyon, kurumsallaşma çabalarımızın en güzel karşılığı olacaktır.”

Rektör Türkmen, Değerlendirme Takımının önerilerinin bir sonraki dönem için daha güçlü bir hazırlık yapma fırsatı sunduğunu vurgulayarak, Bayburt Üniversitesinin yükseköğretimde kalite standartlarını daha da ileri taşımaya kararlı olduğunu belirtti.

YÖKAK değerlendirmesi, Bayburt Üniversitesinin kalite odaklı vizyonunu pekiştiren bir süreç olarak öne çıktı. Eğitim-öğretimden araştırma-geliştirmeye, toplumsal katkıdan liderlik-yönetişim süreçlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen titiz çalışmalar, Bayburt Üniversitesinin kalite güvencesi sistemine verdiği önemin bir göstergesi oldu.