Yükseköğretim Kalite Kurulu heyeti Kurumsal İzleme Programı çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni ziyaret ederek, saha incelemelerinde bulundu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu heyeti Kurumsal İzleme Programı çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni ziyaret ederek, saha incelemelerinde bulundu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) heyeti Kurumsal İzleme Programı çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni (ÇAKÜ) ziyaret etti. Saha ziyareti Prof. Dr. Aynur Ayşe Karaduman, Prof. Dr. Yavuz Demirel, Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ ve Esra Köyönü‘ nün katılımıyla gerçekleştirildi. Ziyaret çerçevesinde, heyet tarafından senato üyeleri, kalite kurulu üyeleri, akademik birim temsilcileri, idari birim temsilcileri ve dış paydaşlar ile kalite süreçlerini değerlendirmek üzere toplantılar yapıldı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 2019 Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR 2019) doğrultusunda, ÇAKÜ’ de ilerleme kaydedilen ve geliştirilmesi öngörülen konu başlıklarının ele alındığı ziyarette, konu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Çiftçi sunumunda, raporda yer alan; “liderlik, kalite ve yönetim”, “eğitim-öğretim”, “araştırma-geliştirme” ve “toplumsal katkı” konu başlıkları altında sürdürülen kalite çalışmaları çerçevesine ÇAKÜ’de uygulanan düzeltici faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi.

Gerçekleştirmiş olduğu sunumda, 2019 yılındaki rapor sonrasında ÇAKÜ Kalite Komisyonu tarafından yürütülen faaliyetlerin yanı sıra ÇAKÜ’nün misyonu, vizyonu ve hedefleri hakkında da bilgilendirmeler yapan Rektör Çiftçi, “Üniversitemiz, insan odaklı bir anlayışla bilgiyi rehber edinen ve tarihsel birikime sahip çıkarak kadim değerlere bağlı nesiller inşa etme gayesiyle faaliyetlerini sürdüren bir üniversitedir. Bilim, sanat, ekonomi ve sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası paydaşların ihtiyaçlarına cevap vermeyi ilke edinen üniversitemiz, bilgiyi inovasyonla birleştirerek yerel ve ulusal kalkınmada öncülük eden bir üniversite olup daimi tekamül doğrultusunda, yeniliği ve gelişimi amaç edinmektedir. Ayrıca üniversitemiz, tarihimizden ve medeniyetimizden alınan ilhamla geleceğe yön veren, yenilikçi ve girişimci bir anlayışla paydaşlarına değer katan ve gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleriyle de daha yaşanılabilir bir Çankırı’nın şekillenmesine katkı sağlayan bir üniversitedir. Tüm birimlerimizle, temel ilke ve değerlerimiz doğrultusunda; araştırma odaklı, toplumsal katkı yönelimi gelişmiş, paydaş gelişimi odaklı, yenilikçi, girişimci, etik değerlere bağlı, güvenilir ve özellikle de engelsiz bir üniversite olmaya oldukça özen göstermekteyiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi yönetimi olarak öncelikli amacımız; öğrencilerimizi merkeze alan, kalite odaklı eğitim öğretim sunan, nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetleri sunan, akademik faaliyetleri toplumsal katkıya dönüştürülmesi için gayret eden, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek girişimcilik faaliyetleri ve kalite güvence sistemi sürekliliğini destekleyecek yönetimsel faaliyetleri sunan bir üniversite olmaktı” dedi.

Rektör Çiftçi’nin sunumunun ardından Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem ve Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin belirledği hedeflere ulaşması için şeffaf denetlenebilir, katma değer üreten ve tabana yayılmış bir yönetim ve karar alma süreçleri ile stratejiler ve uygulamalar hakkında bilgiler verdi. İzleme sonrası üst yönetimle yapılan değerlendirme toplantısında, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin geldiği seviyenin çok iyi olduğu ve yapılanların öğrencilere, Çankırı`ya, Türkiye’ye ve tüm paydaşlara katkılar sunacağı belirtildi.