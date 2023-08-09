Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı, Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Atatürk Üniversitesindeki incelemelerine devam ediyor.

Kurumsal Akreditasyon sürecini değerlendirmek, bu kapsamda yapılan çalışmaları yerinde incelemek, saha ziyaretlerinde bulunarak yüz yüze görüşmeler yapmak üzere Atatürk Üniversitesinde bulunan YÖKAK Değerlendirme Takımı, programın 2. gününde de fakülte dekanları, merkez müdürleri, akademik ve idari personel ile dış paydaş temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaretin 2. Gününde heyet; Tıp, Fen, Eğitim, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakülteleri yönetimi ile Pasinler MYO, ATASEM, ATAÖGEM, Teknokent, TTO, BAP, Proje Geliştirme Ofisi, Ön Lisans/Lisan Araştırma Koordinatörlüğü, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi, Önlisans/Lisans Eğitim Koordinatörlüğü, Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi, Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü ve PDR Merkezinin müdürlerinin yanı sıra enstitü müdürleri, daire başkanları, idari personel ile dış paydaşlarla buluştu.

Değerlendirmeler, 14 Ölçüt ve 46 Alt Ölçüt Üzerinden Yapılıyor

Liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı başlıklarında 14 ölçüt ve 46 alt ölçüt üzerinden yapılan değerlendirmelerde Atatürk Üniversitesinin; kurumun değerleri, misyon ve hedefleriyle uyumlu olarak sahip olduğu kaynakları ve yetkinlikleri nasıl planladığı ve yönettiği; kurumun genelinde ve süreçler bazında izleme ve iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirildiği konuşuldu. Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerine paydaş katılımının ve kapsayıcılığın nasıl sağlandığı; kurumun iç kalite güvencesi sisteminde güçlü ve iyileşmeye açık alanların neler olduğu; gerçekleştirilemeyen iyileştirmelerin nedenleri; yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için kalite güvencesi sisteminde sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağı gibi konular da ele alındı.