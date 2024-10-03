Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, iki günlük Karabük ziyareti çerçevesinde çeşitli incelemelerde bulunup, toplantılara katıldı.

Ziyaretin ilk gününde Prof. Dr. Mahmut Ak ve YÖK Mesleki Eğitim Başkan Danışmanı Doç. Dr. Aslı Günay, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Terzi eşlik etti.

Görüşmede üniversitenin akademik çalışmaları, bölgesel kalkınmaya katkıları ve geleceğe yönelik projeleri üzerine konuşuldu.

Görüşmenin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, YÖK’ten burs alan 17 uluslararası öğrenci ile bir araya geldi.

Ziyaretin ikinci gününde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Karabük Üniversitesi ziyaret programı çerçevesinde Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personeli ve Karabük OSB temsilcileri ile bir araya geldi.

Senato Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda meslek yüksekokulunun eğitim kalitesini artırmaya yönelik projeler, sanayi ile işbirliği fırsatları ve öğrencilerin uygulamalı eğitim imkânlarının geliştirilmesi, konuları ele alındı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Karabük Üniversitesinin Türkiye’deki önemli yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

Karabük Üniversitesinin program zenginliği, nitelikli akademik kadrosu ve öğrenci potansiyeliyle Türkiye için örnek bir model oluşturduğunu ifade eden Ak, "Karabük’te bu başarıyı yakalamış olmak oldukça önemli bir konu. İki sene önce Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirilen eğitim-öğretim yılı açılışında da üniversitenin başarısı Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat zikredilmişti" dedi.

Ak, ziyaretin ana amacının Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen programları yerinde görmek olduğunu belirterek, bu programların YÖK tarafından da yakından takip edildiğini aktardı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite içinde düzenli olarak birimlerle yapılan toplantılar sayesinde, üniversitenin mühendislik ve teknoloji alanlarındaki birimlerini bir araya getiren çalışma takımları oluşturduklarını söyledi.

Bu bağlamda, demir çelik, yapay zeka, enerji ve batarya gibi konularda özel çalışma ekipleri kurulduğunu ifade eden Kırışık, bu takımların hem yerel, bölgesel hem de ulusal düzeyde sanayi ile eşleştirildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya tarafından TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Buradaki toplantının ardından Prof. Dr. Mahmut Ak, TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve okulda incelemelerde bulundu.