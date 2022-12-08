73 yaşındaki Alattin Uzun, teknoloji ve seri üretime yenik düşen mesleklerden biri olan el işi dericiliği 59 yıldır devam ettiriyor. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde mesleğini sürdüren Usta’nın, ürettiği minyatür ayakkabılar da dikkat çekiyor.

73 yaşındaki Alattin Uzun, teknoloji ve seri üretime yenik düşen mesleklerden biri olan el işi dericiliği 59 yıldır devam ettiriyor. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde mesleğini sürdüren Usta’nın, ürettiği minyatür ayakkabılar da dikkat çekiyor.

El işi dericilik, yıllar geçtikçe klasikleşen ancak teknoloji ve seri üretime yenik düşen meslek grubu arasında yer alıyor. Yıllar geçtikçe klasikleşen ancak teknolojiye ve seri üretime yenik düşen mesleklerden biri el işi dericilik. 1963 yılında başladığı işi Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’ndeki dükkanında sürdüren 73 yaşındaki Alattin Uzun, mesleğini yaşatmaya çalışıyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini severek yapan Uzun, el işçiliğiyle deriye sanat katıyor. Deri ile alakalı her türlü işlemi maharetli elleriyle yapabilen Alattin Uzun’un dükkanında ürettiği minyatür ayakkabılar da dikkat çekiyor.

“14 yaşında başladım, hala devam ediyorum”

Mesleği severek yaptığını aktaran Alattin Uzun, “Dericiliğe 14 yaşında başladım ve hala devam ettiriyorum. Deri ile alakalı elime gelen bütün işleri yapmaktayım. Çakı kılıfı, cep telefonu kılıfı, cüzdanlar, deri mont fermuar ve boyaları yani aklınıza gelebilecek her türlü işlemi yapmaktayım. Bunun yanı sıra minyatür ayakkabı da yapıyorum. Çok küçük minyatür ayakkabılar yapıyorum hepsi dükkanımda mevcut. Ve bunun haricinde bu ayakkabıların daha büyüklerini de yapıyorum. Bu işleri yaparken de zevk alıyorum. Müşterilerime de teşekkür ediyorum beni tercih ettikleri için. Sertifikalarım ve ustalık belgelerim mevcut. Rahatlıkla çalışıyorum. Deriyle ilgili her işlemi severek yapıyor ve bu mesleği sürdürüyorum” diye konuştu.