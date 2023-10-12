Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan ve uzun zamandır restore edilmediği için yok olmak üzere olan tarihi Çıtak Köprüsü’nün bakımsızlığı Meclis gündemine taşındı.

Çivril ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi’nin sınırlarında bulunan ve Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522 yılında Rodos Seferi’ne giderken ordusunu üzerinden geçirdiği rivayet edilen Çıtak Köprüsü’nün bakımsızlığı yine gündeme geldi. Uzun zamandır restore çalışmalarının bir türlü başlamadığı ve belediyenin ilgilenmediğini ileri sürülen Çivril’deki tarihi Çıtak Köprüsü’nün bakımsızlığı TBMM gündemine taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi. Önergede, yıkılmaya yüz tutan tarihi Çıtak Köprüsü’nün neden onarılmadığı soruları yer aldı.

Bölge halkı duruma tepkili

Geçtiğimiz haftalarda ilçe belediyesinin duruma el atacağını söylemesi ve bunun yerine getirilmediğini iddia eden vatandaşlar, ilgili sorumlular hakkında yasal ve idari işlem yapılmasını talep etti. Bölge sakinleri, varlığı çok eski yıllara dayanan tarihi Çıtak Köprüsü’nün biran önce restore edilerek yeniden kentin tarihine kazandırılmasını isterken, talebin yerine getirilmediği takdirde, kendi aralarında para toplayarak tarihi köprüyü yaptıracaklarını söyledi.