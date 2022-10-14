Tarımı yapılmadan yalnızca doğadan toplandığı için yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Sütçüler kekiğinde (Origanum minutiflorum) kültüre alma çalışmaları başlatıldı.

Tarımı yapılmadan yalnızca doğadan toplandığı için yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Sütçüler kekiğinde (Origanum minutiflorum) kültüre alma çalışmaları başlatıldı.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) tarafından uzun yıllardan beri yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Bu ön çalışmaların sonucunda tohum çimlendirme protokolü sağlanarak sağlıklı Sütçüler kekiği fideleri elde edildi. MAREM’de elde edilen Sütçüler kekiği fideleri, mutlak endemizm gösterdiği bölgelerden olan Sütçüler ilçesi Gümü köyünde üretici Adem Kılıç’ın arazisine dikildi. Düzenlenen dikim şenliğinde ilçe kaymakamı ve protokol üyeleri kekik fidelerini toprakla buluşturdu. Etkinliğe üniversite öğrencileri ve vatandaşlar da katıldı.