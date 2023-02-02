Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan bedensel engelli adamın 3 ay önce beslemeye başladığı sokak köpeği ’Karabaş’ yanından bir an bile ayrılmıyor. Engeli yüzünden eliyle dahi okşayamadığı Karabaş ismini verdiği köpek, sahibinin tedavi gördüğü hastane önünden hiç ayrılmıyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan bedensel engelli adamın 3 ay önce beslemeye başladığı sokak köpeği ’Karabaş’ yanından bir an bile ayrılmıyor. Engeli yüzünden eliyle dahi okşayamadığı Karabaş ismini verdiği köpek, sahibinin tedavi gördüğü hastane önünden hiç ayrılmıyor.

50 yaşındaki Arif Korkmaz, doğumdan 5 ay sonra havale geçirmesi sonucu bedensel engelli kaldı. Sandalyeye mahkum olarak hayatını sürdüren Korkmaz, 3 ay önce kıraathane önünde otururken yanına gelen sokak köpeğini besledi. Karnı doyan köpek bir daha Korkmaz’ın peşinden ayrılmadı. Korkmaz, nereye gitse Karabaş, peşinden giderek yalnız bırakmadı. Sahiplendiği köpeğin başını engelli olması nedeniyle bir kez bile okşayıp sevemeyen Korkmaz’a Karabaş moral veriyor. Karabaş, tedavi için İnegöl Devlet hastanesine giren sahibini hastane kapısında saatlerce bekliyor.

Karabaşı sahiplenen bedensel engelli Arif Korkmaz, "3 ay önce beslemeye başladım. O gün bugündür peşimden ayrılmıyor. Sokak köpeği. Zararsız bir köpek. Benim peşimi bırakmaz. Hastaneye tedaviye geldim. Göğsümde bir ağrı vardı. Tedaviye geldim. Benim moral kaynağım oldu Karabaş." dedi.