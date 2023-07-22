Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, rektörlere seslenerek, “Öğrencilerimizin bilinçli ve doğru tercihler yaparak potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için rehberlik ve tanıtım hizmetleri sağlamak fevkalade önemlidir” dedi.

YÖK Erol Özvar, rektörlere mesaj göndererek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı yaşayan adaylara destek olmaları için çağrıda bulundu.

Adaylara yetkisiz kişiler tarafından yanlış bilgi verilmesini ve oluşabilecek mağduriyetleri engellemenin en etkili yolunun bu konuda onlara doğru bilgilerle kamusal hizmet sunmak olduğunu vurgulayan Özvar, rehberlikten sorumlu personel ile adayların 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki güncel bilgilere başvurmalarının önemli olduğunu ifade etti.



Erol Özvar’ın rektörlere gönderdiği mesaj şöyle:

“Yükseköğretim tercihi yapacak adaylarımıza yönelik rehberlik ihtiyacı bulunmaktadır. Öteden beri öğrencilere rehberlik yapan ve programlar hakkında tanıtım hizmetleri sunan üniversitelerimizi takdirle izlemekteyim. Milli Eğitim Bakanlığımızın sağladığı rehberlik hizmetini de bu kapsamda oldukça önemsiyorum. Öğrencilerimizin akademik hayatlarına ve geleceğine yönelik bu önemli destekleri sunduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Üniversitelerimizin sağladığı bu hizmetler, öğrencilerimizin üniversite hayatlarını daha verimli kılarak gelecekteki kariyerlerine katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimizin, bilinçli ve doğru tercihler yaparak potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için rehberlik ve tanıtım hizmetleri sağlamak fevkalade önemlidir. Dahası, adaylara sunacağınız hizmetlerin sadece sizin programlarınızı değil, diğer programları da kapsamasına ihtiyaç bulunmaktadır. Adaylara yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir yanlış bilgi verilmesini ve daha sonrasında oluşabilecek mağduriyetleri engellemenin en etkili yolu, doğru bilgilerle sunacağınız bu kamusal hizmet olacaktır. Bu bağlamda, rehberlikten sorumlu tüm personelin ve adayların Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan güncel bilgilere danışmalarının önemini hatırlatmak isterim. Türkiye'nin yükseköğretim sektöründe öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsememiz, üniversitelerimizin kalitesini artıracak ve gençlerimizin geleceğe güvenle adım atmalarına yardımcı olacaktır. Bu çerçevede, adaylara sunulacak mevcut hizmetlerin gözden geçirilmesi veyahut yeni hizmetlerin sağlanması konusunda gerekli planlamaların yapılması için gereken özeni göstermenizi bekliyorum. Bu süreçte göstereceğiniz çabaların, adaylarımızın doğru tercihte bulunmalarına katkı yapacağına inancım tamdır.”