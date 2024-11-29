Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye bilimsel doküman üretimi bakımından dünyada 17’nci sırada" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin 2024-2025 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Burada konuşan Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin hidrojen ve yakıt pilleri alanında öncelikli bilim alanlarında uzmanlaşan üniversiteler arasında yer almasını kıymetli bulduğunu ifade ederek, bu yöndeki çalışmaları destekleyeceklerini söyledi. Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretim sisteminin gelecekte küresel ve bölgesel rekabet gücünü artırılabilmesi ve sürdürebilmesi için belirledikleri beş stratejik hedeften söz eden Özvar, bu hedeflerin “kalite, üretkenlik ve mükemmellik”, “araştırma ve yenilikçilik”, “uluslararasılaşma” ve “istihdama duyarlılık ve hayat boyu öğrenme” başlıkları altında olduğunu söyledi. Dünyada son 30 yılda artan yükseköğretime erişim talebini vaktinde karşılayan ender ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu vurgulayan Özvar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın almış olduğu yükseköğretime dair isabetli kararı, fevkalade büyük bir takdirle, minnetle hatırladığımızı, anmak istediğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Yükseköğretim Kurulu’nun temel hedeflerinden bir tanesi, yükseköğretime erişim talebini canlı tutabilmek ve gençler arasında adil bir rekabet yoluyla hakkı olan herkese bu kapıları açmaktır" dedi.

"Türkiye, bilimsel doküman üretimi bakımından dünyada 17’nci sırada"

Türkiye’nin bilimsel doküman üretimi bakımından dünyada 17’nci sırada yer aldığını söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hedefin ise ilk 10’a girmek, ileriki yıllarda ilk 5’i zorlamak olduğunu belirtti. Özvar, “Fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi birimlerin kurulmasını da akreditasyon şartına bağlamak üzere bir çalışma yürütülmektedir. Akreditasyon konusunda gerekli adımlar atılmadıkça akademik birimler ve programlar açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Üniversitelerimizden artık kapasiteyi daha yükseğe çıkarmaktan ziyade mevcut kapasitenin kalitesini artırmaya yönelik adımlar atmalarını bekliyoruz. İstihdama duyarlılığı azalan programları kademeli olarak üniversitelerimizin programları dışına çıkarmaya devam edeceğiz. Bunların yerine dijital becerilere dayalı, istihdamda genç mezunlarımıza daha kolay imkanlar sağlayacak becerileri kendilerine öğretecek veya kazandıracak programları üniversitelerimizde açmaya devam edeceğiz. Mezun olan gençlerimizin sadece bilgi, entelektüel anlamda gelişmesi değil ama kendilerine yetecek, kendilerinin geçimini kolaylaştıracak becerileri de mutlaka öğretmeli, bunu bir gündem ajanda olarak mutlaka benimsemeleri gerektiğini sizlere ifade etmem lazım. Bu anlayışın bir parçası olarak mikro yeterlilikler konusunu Yükseköğretim Kurulu olarak daimi gündem maddesi haline getirdiğimizi de bilmenizi isterim. Önümüzdeki yıllarda mikro yeterlilikler konusuna daha fazla yer açacağımızı, mevcut toplam AKTS kredi düzenimizi gözden geçireceğimizi, üniversitelerimizin üniversite öğrencilerimizin üzerindeki ders yükünü yeniden değerlendireceğimizi ifade etmek isterim. Önümüzdeki yıllarda öğrencilerimizin daha fazla projelerle meşgul olacağı, daha fazla sektörlerle angaje olacağı etkinliklere imkan sağlayacak yeni ders düzenlemelerini üniversitelerimizin gündemine taşıyacağımızı buradan sizlere aktarmak arzu ederim" ifadelerini kullandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin gösterdiği akademik başarıların kente ve bölgeye sağladığı sosyal, kültürel ve ekonomik katkıların gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, "Üniversiteler, yetiştirdiği nesillerle bir memleketin hem talihini hem de tarihini değiştirir. Beşeri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olan üniversiteler, ülkeler açısından uluslararası düzeyde rekabetin itici gücünü oluşturur" dedi.

Bu coğrafyada güçlü olmak ve ayakta kalmak için çok çalışmak gerektiğine değinen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de bu gücün ilimden ve bilimden geçtiğini, üniversitelerin burada büyük rolünün olduğunu söyledi.

"Üniversitemiz son yıllarda çok önemli adımlar attı"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getiren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da, bünyesindeki 16 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul ve 15 uygulama ve araştırma merkeziyle üniversitelerinde son yıllarda çok önemli adımlar atıldığını aktardı. Rektör Uslu, "Bölgesel kalkınmayı öncelikli hedef olarak benimseyen ve uluslararası standartları karşılayan bir yükseköğretim ve bilim kuruluşu olma çabamız aralıksız devam edecektir" dedi.