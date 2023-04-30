Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Selçuk Üniversitesinin (SÜ) TEKNOFEST İstanbul çerçevede açtığı standını gezdi.

SÜ, akademik paydaşı olduğu ve milyonlarca teknoloji tutkununu İstanbul’da buluşturan TEKNOFEST çerçevesinde açtığı stant katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Üniversite standını Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da ziyaret etti. Prof. Dr. Özvar, SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’dan takımlar hakkında bilgi aldı.

TEKNOFEST İstanbul’da 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım mücadele ediyor.

SÜ KiDose Takımı, TEKONFEST’te 150 bin lira hibe kazandı

Öte yandan, SÜ Ziraat Fakültesi KiDose Takımı, TEKNOFEST İstanbul’da çocuklar için interaktif konsept eğitim kitleri hizmeti sunan çalışmasıyla 150 bin lira hibe almaya hak kazandı. SÜ KiDose Takımı, TEKNOFEST 2023 Girişimcilik Programı çerçevesinde 150 bin lira hibe desteğinin sahibi oldu. Muhammet Celalettin Özer’in kuruculuğunda oluşturulan takımda Furkan Sarı, Sedat Demircialan ve Semih Özer yer alıyor. Ebeveynlerin çocuklarının hangi alanda ilgili olabileceklerini erken keşfetmelerine imkan sağlayan çalışma, eğlenerek öğrenme modeliyle birleştirilen girişimle eğitim teknolojileri alanında hizmet sunuyor.