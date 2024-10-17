Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye’nin son 22 yılda yükseköğretimde muazzam gelişme kaydettiğini ifade ederek, “Ülkemiz; 208 üniversitesi, yaklaşık 185 bin öğretim elemanı ve 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere 7 milyona ulaşan öğrencisiyle son derece büyük bir hacme ulaşmış vaziyettedir” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Konya’da Selçuk Üniversitesi Akademik Yılı açılışına katıldı. Sultan Alparslan Kültür Merkezi’ndeki programda konuşan Özvar, 2024-2025 Akademik yılının tüm öğrencilere, akademisyenlere, idari personele hayırlı olmasını diledi. Başkan Özvar, “Türkiye son 22 yılda yükseköğretimde muazzam bir gelişme kaydetmiş bulunuyor. Bugün kapasite açısından bakıldığında ülkemiz 208 üniversitesi, yaklaşık 185 bin öğretim elemanı ve 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere 7 milyona ulaşan öğrencisiyle son derece büyük bir hacme ulaşmış vaziyettedir. Ancak bizler için önemli hususun bu kapasitenin her anlamada keyfiyete âit gelişme ile desteklenmesi olduğunu vurgulamak isterim” şeklinde konuştu.

“Selçuk Üniversitemizin bütün göstergelerini büyük bir dikkatle takip ediyoruz”

Başkan Özvar, Selçuk Üniversitesi’nin köklü geçmişine ve başarılarına değinerek, “Selçuk Üniversitesi şuanda Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı’na dahil olan 6 üniversiteden bir tanesidir. Önümüzdeki dönemde gösterilecek performans ile 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer alması mümkündür. Araştırma üniversiteleri belirleme süreçleri tamamen veriye dayalı ve göstergeler üzerinden yürütülmektedir. Bu bakımdan diğer üniversiteler ile birlikte Selçuk Üniversitemizin de bütün göstergelerini büyük bir dikkatle takip ediyoruz” diye konuştu.

“Yeni akademik yılın başarılarla dolu geçmesini diliyorum”

Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuk Üniversitesi’nin kapılarını gençlere sonuna kadar açtığını belirterek, “Selçuk Üniversitesi’nin ve sizlerin destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Yolunuz açık, başarınız daim olsun. Bu vesileyle, yeni akademik yılın hepimize hayırlı olmasını temenni ediyor, üniversitemize emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni akademik yılın başarılarla dolu geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Üniversitemizi daha da ileriye taşıyacak, geleceği hep birlikte inşa edeceğiz”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ise yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni akademik dönemin hepimiz için yeni fırsatlar ve başarılar ile dolu bir dönem olacağına inanıyorum. Birlikte çalışarak üniversitemizi daha da ileriye taşıyacak, geleceği hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.