Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, meslek yüksekokullarının iş hayatına hazırlamakta önemli roller üstlendiğini belirterek, "Meslek yüksekokulları ekonomiye doğrudan katkı sağlayan kurumlardan biridir. Hedefimiz, her bir meslek yüksekokulumuzun bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara duyarlı, istihdamı önceleyen ve sürdürülebilir bir mesleki eğitim modeliyle faaliyet göstermesidir" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar başkanlığında ’Meslek Yüksekokullarının mevcut durumu ve Mesleki eğitimin geleceği’ adlı çalıştay düzenlendi. YÖK binasında düzenlenen çalıştaya birçok üniversiteden rektörler, akademisyenler, meslek yüksekokulu müdürünün yanı sıra istihdama yönelik organize sanayi bölgesi temsilcileri, önemli işveren kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Burada konuşan YÖK Başkanı Özvar, YÖK olarak yükseköğretim sistemlerini çağın gerektirdiği dönüşümlere uygun olarak sürekli güncellediklerini ifade etti. Özvar, "Ülkemizin kalkınma hedeflerine hizmet eden bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın, meslek yüksekokullarımızın daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasında önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Meslek yüksekokulları, ekonomik kalkınmanın temel dinamiklerinden biridir. Bu kurumlar, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirerek hem ekonomik büyümeye hem de toplumsal refaha ciddi bir katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Meslek Yüksekokulları ekonomiye doğrudan katkı sağlayan kurumlardan biridir"

Dünyadaki başarılı mesleki eğitim modellerine bakıldığında bu tür programların iş dünyasıyla entegre bir şekilde çalıştığını ve öğrencileri iş hayatına hazırlamakta önemli roller üstlendiğini gördüklerini ifade eden Özvar, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde, meslek yüksekokullarının ekonomiye doğrudan katkı sağlayan kurumlardan biri haline geldiğini hep beraber görüyoruz. Bizim açımızdan, ülkemizin genç ve dinamik nüfusunu stratejik bir avantaj olarak değerlendirip, bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak öncelikli hedeflerden biridir. Bu bağlamda, meslek yüksekokullarımızın eğitim kalitesini artırmak, iş dünyasıyla daha güçlü iş birlikleri geliştirmek ve mezunlarımızın istihdam edilebilirlik oranlarını yükseltmek temel amaçlarımız arasında yer almaktadır" dedi.

"Hedefimiz, meslek yüksekokullarımızın istihdamı önceleyen mesleki eğitim modeliyle faaliyet göstermesidir"

Başkan Özvar, "Meslek yüksekokullarımızın temel misyonu, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilen, uygulamalı bilgiye sahip, nitelikli ve donanımlı mezunlar yetiştirmektir. Bu bağlamda, Yükseköğretim Kurulu olarak istihdamla doğrudan ilişkilendirilebilen programların açılmasına ve mevcut programların sektörel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesine büyük önem veriyoruz. Sektörlerle yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde, üniversitelerimizde açılan programların önceden belirlenmiş iş gücü taleplerine uygun olarak tasarlanmasına özen gösteriyoruz. Hedefimiz, her bir meslek yüksekokulumuzun bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara duyarlı, istihdamı önceleyen ve sürdürülebilir bir mesleki eğitim modeliyle faaliyet göstermesidir" diye konuştu.

"Bilişim tabanlı teknolojilerde yaşanan hızlı dönüşüm, mesleki eğitimi yeniden şekillendirmeye başlamıştır"

Yükseköğretim sisteminin dinamizmini koruyabilmesi için sürekli değişen iş gücü piyasası ve sektör ihtiyaçlarına uyum sağlama kapasitesine bağlı olduğunu belirten Özvar, meslek yüksekokullarında işlevini kaybetmiş, mezunlarının istihdam oranları düşük olan veya artık sektör tarafından talep edilmeyen programların da gözden geçirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti. Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak, bu tür programların ya kapatılması ya da güncel ihtiyaçlara uygun bir şekilde dönüştürülmesi için stratejik bir süreç yürüttüğümüzü bilmenizi isterim. Bu kapsamda, sektör temsilcilerinin ve ilgili kurumların görüşleri alınarak, yeni beceri setleri gerektiren alanlara yönelik programlar tasarlamaktayız. Amacımız, kaynakları daha etkin kullanarak öğrencilerimize ve topluma fayda sağlayacak nitelikli programlarla meslek yüksekokullarımızı geleceğe hazırlamaktır. Son yıllarda bilişim tabanlı teknolojilerde yaşanan hızlı dönüşüm, mesleki eğitimi yeniden şekillendirmeye başlamıştır. Yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik ve dijital sağlık gibi alanlar, geleceğin iş gücünün ihtiyaç duyacağı temel yetkinlikler arasında yer almaktadır. Yükseköğretim Kurulu olarak, bu değişimi dikkate alarak yapay zekâ ve bilişim tabanlı eğitim programlarını yaygınlaştırmaya büyük önem verdiğimizi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"Bilişim tabanlı programlara sahip üniversite sayısını 70’e çıkarma kararı aldık"

Özvar, "Geçtiğimiz yıl, 20 farklı üniversitemizde 72 yeni ön lisans ve lisans programı açtık. Bu programlar arasında ön lisans programları çoğunluğu teşkil etmektedir. Gerek lisans ve gerek ön lisans programlarının üniversite adaylarından büyük ilgi gördüğünü ve bu programların yüzde yüzlük bir doluluk oranına ulaştığını memnuniyetle sizlerle paylaşmak isterim. Önümüzdeki dönemde, bu tür programların sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Nitekim, geçtiğimiz günlerde üniversitelerimizle yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, yapay zekâ ve bilişim tabanlı programlara sahip üniversite sayısını 2025-2026 eğitim öğretim yılında 70’e çıkarma kararını aldığımızı da bu vesile ile ifade etmek isterim. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak yeni üniversiteleri ve programları ilan edeceğiz. Bu programlar arasında yine çok sayıda ön lisans programı yer alacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"Sağlık eğitiminde dijitalleşmeyi sağlama ve istihdama duyarlı eğitim modelini ortaya çıkarmak için yol haritası belirledik"

Sağlık eğitimi alanında önemli bir adım atılacağını belirten Özvar, "Yakın zamanda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum ve sağlık sektörü temsilcilerinin katılımıyla ’Sağlıkta Dijitalleşme’ başlıklı bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayın başlıca hedefi, Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içinde sağlık eğitiminde dijitalleşmeyi sağlama, istihdama duyarlı ve sektörle uyumlu bir eğitim modelini ortaya çıkarma yönünde bir yol haritası belirledik. Bu kapsamda, tıp, eczacılık ve diş hekimliği gibi programlar dışında yeni programlar açılması veya mevcut programların dönüştürülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak bir çalışma yürüttüğümüzü de bu vesileyle dile getirmek isterim" şeklinde konuştu.