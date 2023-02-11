Kahramanmaraş’daki deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kayseri’ye geldi. Kayseri ziyaretinde YÖK Başkanı Özvar, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) yürütülen deprem kampanyası çalışmalarını inceledi.

Kahramanmaraş’daki deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kayseri’ye geldi. Kayseri ziyaretinde YÖK Başkanı Özvar, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) yürütülen deprem kampanyası çalışmalarını inceledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme, dönüş yolunda Kayseri’ye ERÜ’yü ziyaret ederek, yürütülen deprem kampanyası çalışmaları hakkında ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’dan bilgiler aldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ERÜ’deki ilk ziyaretini deprem bölgesinden Kayseri’ye intikal eden depremzedelerimiz ve yaralı yakınlarının bulunduğu Süleyman Demirel Spor Salonu’na gerçekleştirdi. Ziyaretinde depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Özvar, ikinci ziyaretini ise ERÜ tarafından yardım kampanyasının sürdürüldüğü garaj idari amirliğine yaparak, burada yürütülen çalışmalar hakkında Rektör Altun’dan bilgiler aldı. Yürütülen çalışmaları yakından inceleyen Özvar, gönüllü öğrenci ve personel ile sohbet ederek, özverili çalışmalarından dolayı Rektör Altun ve ERÜ mensuplarına teşekkür etti.

YÖK Başkanı Özvar’ın ERÜ ziyaretine; YÖK Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da eşlik etti.