Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, dünya genelinde yeşil kampüsler üzerine yapılan bir sıralamada Türk üniversitelerinin ciddi bir başarı elde ettiğini kaydederek, “Gerek ilk 500’de, gerek ilk binde üniversite sayılarımızda son yıllarda ciddi bir ivmelenme yaşadığını, bu sıralamalarda dereceye girdiğini gördük” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Başkan Özvar ve eşi Süheyla Özvar, ilk olarak Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret etti. Ardından YÖK Başkanı Özvar Afyon Kocatepe Üniversitesinde senato toplantısında akademisyenler ile bir araya geldi. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve senato üyelerinin bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Özvar, "Bildiğiniz gibi Yükseköğretim Kurulu olarak yakından temas etmeyip, üniversitelerimizin öğretim elemanları, öğrencileri, idari personeliyle bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz. Yüz yüze temas etmeyi, iletişimde bulunmayı üniversitemizin sorunlarını yerinde görmeyi, hocalarımızla yerinde sorunları, gelişmeleri birlikte değerlendirmeyi, tartışmayı fevkalade önemsiyoruz ve bu konuyu öncelik veriyoruz. Dünya genelinde yeşil kampüsler üzerine yapılan bir sıralamada Türk. Üniversitelerinin ciddi bir başarı elde ettiğini gördük. Gerek ilk 500’de, gerek ilk binde üniversite sayılarımızda son yıllarda ciddi bir ivmelenme yaşadığını, bu sıralamalarda dereceye girdiğini gördük. Hatta en fazla üniversite ile temsil edilen ülkeler bakımından Türkiye’nin birinci sırada olduğunu bu yıl ilgili sıralama kuruluşu dün itibariyle ilan etmiş, beyan etmiş. Bu açıdan üniversitelerimizi tebrik ediyorum. Türkiye’deki gerek devlet, gerek vakıf üniversiteleri, yeşil kampüs, imkanları bakımından öğrencilerini, paydaşlarını fevkalade önemli hizmetler vermektedir” diye konuştu.