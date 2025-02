Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Bu sene 20 üniversitemizde 70’i aşkın yapay zekâ ve dijital temelli program açtık. Tam doluluk oranı ile bu yıl bu programlar hizmet vermeye başladı" dedi.

2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantılarının beşincisi İstanbul Medeniyet Üniversitesinde gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada dijital ve yapay zekâ temelli programı bulunan üniversite sayısının 20’den 70’e çıkarılacağını duyurdu.

Özvar, yükseköğretim alanında Türkiye’nin yapay zekâ temelli programlara en hızlı reaksiyon veren ülkelerden olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Stanford Üniversitesinin her yıl düzenli olarak neşrettiği indekste yükseköğretimde yapay zekâ temelli programları yükseköğretime en hızlı adapte eden üç ülkeden bir tanesi olarak Türkiye anılmaktadır. Bu sene 20 üniversitemizde 70’i aşkın yapay zekâ ve dijital temelli program açtık. Tam doluluk oranı ile bu yıl bu programlar hizmet vermeye başladı. Bu sene 50 üniversitemizde daha dijital ve yapay zekâ tabanlı programlar açacağız. 20 üniversitemizde eğitim öğretime bu yıl başlanmıştı. Böylece dijital ve yapay zekâ tabanlı program açan üniversite sayısını 20 artı 50, toplamda 70’e çıkartmış olacağız. Ve bu alanda cesur adım atmaktan da geri kalmayacağız."



Yapay zekâ programlarının sayısı artmaya devam edecek

Özvar, yeni açılan programlarla programların dönüşümünü zamana yaymak ve istihdama duyarlılığı azalan programlar yerine bu yeni programları ikame etmek istediklerini belirterek "Bu belki de Türk yükseköğretimin en önemli projelerinden bir tanesi olacaktır. Ülkemizin dijital beceri açığının kapatılmasında önemli rol oynayacağına inandığımız bu programların sayısını, kalite standartlarını düşürmeden önümüzdeki yıllarda artırmaya devam edeceğiz. Ayrıca meslek yüksekokullarımızı ve programlarını da gözden geçirdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Siber güvenlik meslek yüksekokulu programları, son birkaç yıl içerisinde en başarılı meslek yüksekokulları sıralamasında belki birinci geliyor şu anda" dedi.



"Sektör temsilcileriyle istişare ederek müfredatları güncelliyoruz"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, eğitim ve sektör ihtiyaçları arasında çıkabilecek uyumsuzluğa karşı Yükseköğretim Kurulu olarak hızla harekete geçtiklerini söyledi. Özvar, "Yükseköğretim Kurulumuz geçtiğimiz yıllardan itibaren birtakım önlemleri hayata geçirmeye başlamıştır. Bu önlemlerin başında, yeni ortaya çıkan ve ihtiyaç duyulan yetkinliklerin öğrencilerimize kazandırılması amacıyla, üniversitelerimizi önlisans, lisans ve lisansüstü program müfredatlarını sektör temsilcileriyle istişare halinde güncellemeleri yönünde teşvik etmek ve yönlendirmek bulunmaktadır" şeklinde konuştu.



"OSB’lerde MYO uygulamaları istihdam odaklı eğitime güzel örnekler"

Özvar, "Bunun yanında aldığımız bir diğer önlem, işgücü piyasalarında istihdamı kolaylaştırma hedefiyle, üniversitelerimiz tarafından sunulan staj ve işyeri uygulama imkân ve sürelerinin hem genişletilmesine hem de çeşitlendirilmesine destek vermektir. OSB’lerde MYO uygulamaları bu bakımdan güzel birer örnek olarak anılabilir. Sektörün beklentilerini karşılamak üzere tematik MYO’ların desteklenmesi, yeni becerilerin kazandırılması için uygulamaya alınan bir başka model olmuştur" dedi.



"Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalardaki yükselişi motive ediyor"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) 2025 Alan Bazlı Dünya Üniversiteler Sıralamasında Türkiye’nin yükseköğretim alanında elde ettiği mesafeyi ortaya koyduğunu söyledi. Özvar, "THE 2025 sıralamasında eğitim bilimlerinde 35, mühendislikte 26, tıp ve sağlıkta 25, sosyal bilimlerde 24, işletme ve ekonomide 21, fen bilimlerinde 19, fizik bilimlerinde 18, bilgisayar bilimlerinde 17, sanat ve beşerî bilimlerde 11 ve psikolojide 5 üniversitemiz ilk 1000’e girmeyi başarmıştır. Ayrıca sıralamada değerlendirilen ana alanlardan 10’unda farklı üniversitelerimiz ilk 500’de kendine yer bulmuştur. Bunlar son derece memnuniyet verici ve bizleri gelecek için motive eden sonuçlardır" dedi.

2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı’nda Yükseköğretim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu da yer aldı. Toplantıya Marmara ile Orta ve Batı Karadeniz bölgelerindeki 37 üniversitenin rektörleri ve temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA