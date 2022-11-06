Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Bingöl’de öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Bingöl’de öğrencilerle bir araya geldi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Naci Gündoğan ile birlikte 6. Dönem ÜNİDAP toplantısı için Bingöl’e geldi. Üniversite rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak tarafından karşılanan heyet, ilk olarak Solhan ilçesindeki Yüzen Adaları ziyaret etti. Sonrasında termal tesis ve arıcılık kompleksinde incelemelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, burada öğrencilerle bir araya gelerek arıcılık çalışmaları hakkında bilgi aldı. YÖK Başkanı Özvar’ın ziyaretlerine yarın da devam edeceği bildirildi.