Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, makine ve imalat teknolojisi alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi’ndeki Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hitit Üniversitesi tarafından 8.’si düzenlenen Gençlik Sohbetleri programında öğrencilerle bir araya geldi. Özvar, daha sonra makine ve imalat teknolojisi alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi’ndeki Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti. Merkezdeki laboratuvarları gezen Özvar, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve akademisyenlerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Özvar’a laboratuvarlarda çalışan Hitit Üniversitesi öğrencileri tarafından bu yıl düzenlene TEKNOFEST’te önemli başarılar elde edildiği aktarıldı. Özvar, yürütülen başarılı çalışmalar için Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve akademisyenleri tebrik etti.