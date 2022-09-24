Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karabük Üniversitesini ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karabük Üniversitesini ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın daveti üzerine Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat eşliğinde KBÜ Merkez Kampüsünde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Özvar, Rektör Polat’tan üniversitenin akademik birimleri hakkında bilgiler aldı. Üniversite senato toplantısına da katılan Prof. Dr. Özvar, Karabük Üniversitesinin başta başarılı akademik kadrosu, yeşil ve akıllı kampüsü olmak üzere uluslararası başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Özvar, uluslararasılaşma, uluslararası istihdam ve olanaklar, yönetmelikteki değişiklikler, senatoda iletişimin önemi, dijital dönüşüm ofisleri, ARGE çalışmaları, YÖK’ün siber güvenlik ile ilgili çalışmaları, YÖK’ün üniversitelerden beklentilerinden bahsetti.

“KBÜ, Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısıyla önemli bir güç ve değer”

Toplantının ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi binasında (Tarihi Taş Bina) öğrencilerle buluşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar “Bugün hafta sonu olmasına rağmen Karabük Üniversitemizin değerli Rektörü Refik Bey’in daveti ile buraya geldik. Karabük Üniversitesine ilk defa geliyorum. Karabük Üniversitenin kampüsünü gayet güzel buldum. Öğrenci dostu diyebilirim. Yaşanabilir öğrencinin rahat ettiği mekanlara öğrenci dostu diye tanımlıyoruz. Karabük Üniversitesi Türkiye’de uluslararası öğrenci çokluğuyla tanıyoruz. Bu önemli bir güç ve değerdir. Barış ortamı içerisinde öğrencilerin KBÜ’de eğitim alıyor olması Türkiye açısından fevkalade önemli bir gelişmedir” dedi.

“Uluslararası öğrenciler ülkemiz ve üniversitelerimiz için önemli kültürel zenginlikler”

Prof. Dr. Özvar sözlerinin devamında “Türkiye’de devlet veya vakıf üniversitelilerinde okuyan uluslararası öğrenci sayımız 260 bini geçmektedir. Bu öğrenciler inşallah gelecekte mezun olduktan sonra kendi memleketlerine döndüklerinde dostlukları, hatıraları, tecrübeleriyle yer alacaktır. Bu öğrenciler arasında eminim gerek kamu da, gerekse özel sektörde önemli yerlere gelecektir. Bu memleketiz açısından çok önemli bir gelişmedir. Bir taraftan da Karabük’te olsun, başka bir şehirlerimizde olsun halkımızın ve Türk öğrencilerimizin uluslararası öğrenciler ile dostluk, arkadaşlık ve barış içerisinde eğitim ve öğretim görmesinin bizim öğrencilerimize kazanımları, deneyimleri olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle uluslararası öğrenciler ile bir arada olmanın ülkemiz açısından, üniversitelerimiz açısından kazandırdığı önemli kültürel zenginlikler olduğunu ifade edebilirim” dedi.

"Hocalarımızın arasında gerçekten huzur, barış ve bir dostluğun olduğunu fark ettim”

Özvar, Karabük Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmanın yanı sıra diğer gelişmelere de katkı sağladığını ifade ederek, “KBÜ uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmasının yanı sıra dikkat çekici bazı özelliklerini fark ettiğimizi belirtmek isterim. Bilhassa yeni kurulan enstitüsü ve fakülte ve bölümlerde insanı ve sanayisiyle iş birliğini arttırılacak, yatırımlarda bulunması önemli bir gelişmedir. KBÜ’de hocalarımız ve öğretim elemanlarımızla senato ve yönetim kurulu toplantısı yaptık. Hocalarımızın arasında gerçekten huzur, barış ve dostluğun olduğunu fark ettim. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerden beklediğimiz akademik üretken ve çalışkanlık ve performans konusunda heyecanlı olduklarını gördüm. Bu bizim açımızdan çok önemli bir gelişmedir. Biz zira hocalarımızın daha fazla üretken ve yayın yapması bekliyoruz. Üniversitemiz alakalı bilişim alanında güzel gelişmeler yaşanıyor” dedi.

“KBÜ ile yapmayı planladığımız projeler var”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yürüttüğümüz henüz taslak halinde olan bir proje var. Bu projeyi KBÜ’yü de katmayı planlıyoruz. Bunun dışında KBÜ ile yapmayı planladığımız projeler var. Bunları önümüzdeki günlerde açıklayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat “YÖK Başkanımızın ziyareti bizi çok memnun etti. Senato odasında yaptığımız toplantı sonrasında uluslararası öğrencimizle buluşarak çok verimli bir gün geçirdik” dedi. Günün sonunda Rektör Prof. Dr. Refik Polat tarihi Safranbolu’da bulunan Karabük Üniversitesi Uygulamalı Konukevi’nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ağırladı. Konukevi’ndeki akşam yemeğine; Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Karabük Valisi Fuat Gürel katıldı.