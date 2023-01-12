Menteşe Belediye ekipleri yoğun yağmur yağışı nedeniyle bölgede meydana gelen olumsuzlara karşı anında müdahalede bulundu.

Menteşe Belediye ekipleri yoğun yağmur yağışı nedeniyle bölgede meydana gelen olumsuzlara karşı anında müdahalede bulundu.

Ekipler aşırı yağışlardan en çok etkilenen Kötekli, Karşıyaka ve Karamehmet Mahalleleri ile birlikte kentimiz genelinde oluşabilecek ani su baskınlarına, gider tıkanmalarına ve yağmur nedeniyle bozulan yollarda düzenleme çalışmaları yaptı. Belediye ekipleri meydana gelen olumsuzluklara kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasını önledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Menteşe Belediyesi olarak ekiplerimiz özellikle dün geceden buyana teyakkuz halindeydi. Aşırı yağışlardan oluşabilecek olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulunabilmeleri için iş makineleri ile hazır bekletildi. Ekiplerimiz aşırı yağışlardan en çok etkilenen Kötekli, Karşıyaka ve Karamehmet Mahalleleri ile tüm kent merkezinde oluşabilecek ani su baskınlarına ve yağmurla birlikte tıkanan giderlere müdahalede bulundu. Yapılan müdahale ile su taşkınlarının önüne geçildi. Ayrıca Yemişendere mahallesinde aşırı yağıştan dolayı bozulan yolda kamyon ve kepçe ile düzenleme çalışması yaptı. Ekiplerimiz yağmur nedeniyle yaşanan çeşitli olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulunarak hemşehrilerimizin mağdur olmasını önledi. Belediye olarak acil durumlar için tedbirlerimizi aldık. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.