Karabük’te şehrin büyük bir kısmında etkili olan ve görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük’te şehrin büyük bir kısmında etkili olan ve görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Balıkesir Ören Sahili’nde kuruyan ağaçlar tedirgin etti Balıkesir Ören Sahili’nde kuruyan ağaçlar tedirgin etti

Karabük ve ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaşırdı. Görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düştüğü kentte trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.