Karabük’te şehrin büyük bir kısmında etkili olan ve görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük’te şehrin büyük bir kısmında etkili olan ve görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük ve ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaşırdı. Görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düştüğü kentte trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.