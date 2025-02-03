Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı-Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy yönüne seyreden 59 ALC 560 plakalı araç yoğun siste görüş mesafesinin düşmesinden dolayı 59 AEK 342 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada savrulan her iki araç refüje çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanları ile Kapaklı Devlet Hastanesi’ne giderken, ambulans ekipleri de olay yerinden ayrıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.