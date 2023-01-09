Eskişehir’de yoğun sis nedeniyle kaybolan avcı, jandarma ekiplerinin dron destekli arama kurtarma çalışması sonucu sağlık durumu iyi şekilde bulundu.

Eskişehir’de yoğun sis nedeniyle kaybolan avcı, jandarma ekiplerinin dron destekli arama kurtarma çalışması sonucu sağlık durumu iyi şekilde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sivrihisar’ın İstiklalbağı Mahallesi mevkiinde avcılık amacıyla gelen ve yoğun sis nedeniyle kaybolan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Kendisinden haber alınamayan İ.S. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yapılan dron destekli olarak hem havadan hem de karadan yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Arkadaşlarının konakladıkları noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunarak avcının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.