Tokat’ta yoğun sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü, dikkat çeken mistik manzaralar oluşturdu.

Tokat kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken kent merkezinde dikkat çekici manzaralar oluştu. Dışarı çıkanlar, sis bulutunun oluşturduğu etkileyici görüntülerle karşılaştı. Sis, hem ulaşımı zorlaştırdı hem de şehrin sokaklarına eşsiz bir hava kattı. Yetkililer, özellikle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.