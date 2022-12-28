Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Edirne’nin Demirhanlı köyü yakınlarında meydana geldi. 22 AY 576 plakalı kamyonun sürücüsü, yoğun sis nedeniyle aniden direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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