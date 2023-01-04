Aksaray’da sabah saatlerinde etkili olan ve birçok kazaya neden olan yoğun sis kentte etkisini hala sürdürüyor.

Aksaray’da sabah saatlerinde etkili olan ve birçok kazaya neden olan yoğun sis kentte etkisini hala sürdürüyor.

Aksaray’da sabah saatlerinde kenti etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle birçok trafik kazası yaşanırken, sis kent genelinde halen etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde 10, karayollarında ise 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi trafiği olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Yoğun sisin gece yarısı da devam etmesi bekleniyor.