Erzincan-Sivas kara yolu yoğun kar yağışıyla birlikte Sakaltutan Geçidinden ulaşıma kapandı. Güzergâhta seyir halindeki araçlar trafik polislerince Erzincan tarafında uygun alanda yol açılıncaya kadar bekletiyor.

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentin yüksek kesimlerinde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde yol kapandı. Yolda uzunca araç kuyruğu oluştu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için Karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.