Sakarya’da 152 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yoğun kar yağışı altında ‘Gazze Direnişine Destek Zamanı’ mitingi düzenlendi.

Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek için Milli İrade Platformu öncülüğünde, 152 STK’nın destek ve katılımları ile "Hendek’ten Gazze’ye Gönül Köprüsü" adı altında program düzenlendi. Rasimpaşa Camii’nde okunan Kur’an-ı Kerim ile başlayan programda gıyabi cenaze namazı kılındı. Muammer Sencer Caddesi’nde binlerce insan yoğun kar yağışına rağmen miting alanına doğru İsrail’i kınayan pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. İsrail’in lanetlendiği büyük yürüyüşte Gazze için harekete geçilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.