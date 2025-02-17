Yoğun kar yağışıyla birlikte Pütürge, adeta beyaz bir örtüye büründü. İlçede etkisini gösteren kar yağışı, günlük yaşamı zorlaştırsa da Pütürge Belediyesi ekipleri sahada yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kar yağışının ardından birçok vatandaş kendi imkanlarıyla evlerinin önünü temizlemeye başladı. Pütürge Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara destek vererek kaldırımları ve yolları daha güvenli hale getirmek için çalışmalar yaptı. Belediye ekipleri, özellikle yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara öncelik vererek kar temizleme çalışmalarına katkı sağladı.

Öte yandan, Pütürge Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yolların açık tutulması için aralıksız çalışıyor. Kar küreme araçlarıyla yollar temizlenirken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları da yapılıyor.

Pütürge Belediye Başkanı, karla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda belediye ekiplerine ulaşabileceklerini ifade etti.