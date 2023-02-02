Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için Karayolları, Yüksekova 117. Şube Şefliğinin karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Dün gece bastıran yoğun kar yağışı Hakkari il merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. 365 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise kırsalda yarım metreyi geçti. Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışından dolayı Şemdinli-Derecik karayolunun 38-75’inci kilometreleri arasında taşıt trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Derecik karayolu yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı.

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