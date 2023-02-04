Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Domaniç dağlarında bulunan sokak hayvanları ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından besleniyor.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar karın keyfini yaşıyor.

Kütahya’nın Domaniç ilçesi bin 500 rakımlı Kocayayla geçidi’nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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