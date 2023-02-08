Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.
Yurt genelinde kış mevsimi etkisini sürdürürken Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sürüyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yüksek kesimli köy yolları Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açılırken, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Pazaryeri’ni Bursa’ya bağlayan Pazaryeri - İnegöl karayolunun Ahı Dağı kısmında karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Vatandaşların mağdur olmamaları için ilçe merkezinde kar küreme çalışmasını sürdürürken ekipler kardan temizlenen cadde ve sokaklarda tuzlama işlemi gerçekleştirdi.
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