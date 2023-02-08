Vatandaşların mağdur olmamaları için ilçe merkezinde kar küreme çalışmasını sürdürürken ekipler kardan temizlenen cadde ve sokaklarda tuzlama işlemi gerçekleştirdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yüksek kesimli köy yolları Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açılırken, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Pazaryeri’ni Bursa’ya bağlayan Pazaryeri - İnegöl karayolunun Ahı Dağı kısmında karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yurt genelinde kış mevsimi etkisini sürdürürken Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sürüyor.

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