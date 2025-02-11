Kütahya’nın Domaniç ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı 30 köyden 13’ünde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçen karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalara başladı. Şu ana kadar 13 köyden 12’sinin yolu ulaşıma açılırken Sefa Köy’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalar aralıksız sürüyor.

Domaniç’teki karla mücadele çalışmalarında 3 ekip ve 7 personel görev aldı. Yetkililer, önümüzdeki günlerde de yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek ekiplerin hazır bekletildiğini duyurdu.

Yetkililer, kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı bazı köy yollarında tuzlama çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.