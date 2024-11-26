Son yılların en yoğun kar yağışını alan Erzurum’un Oltu ilçesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Oltu ilçesi son 20 yılın en yoğun kar yağışını aldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise bu sayı 80 santimetreyi buldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı Oltu Karla Mücadele ekipleri, yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu. Yolda mahsur kalan araçları halatla çekerek kurtaran ekipler, çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürülüyor.

Öte yandan Oltu Köroğlu Ormanları’nda oluşan beyaz örtü ise doğaseverlerin ilgisini çekti.