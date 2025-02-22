DÜZCE(İHA) – Yurdumuzu etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası Düzce’de de etkili olurken yoğun kar yağışına rağmen gazete dağıtımını engelleyemedi.

Türkiye Gazetesi’nin her gün okuyucularına ulaşmasında büyük emeği olan dağıtıcılar yoğun kar yağışına rağmen gazete dağıtımını gerçekleştirdiler. Kar ve hava sıcaklığının eksiyi bulduğu soğuk havaya rağmen gazeteyi abonelere ulaştıran Muhammed Öztürk, "Kar ve soğuk ulaşımımızı etkilese, güçleştirse de, Türkiye Gazetesini abonelerimize ulaştırıyoruz. Okuyucuların bilgi alma ve olayları öğrenme hakkı adına kendilerine gazete ulaştırdığımız için mutluyuz" dedi.