Düzce’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı geçişi büyük araçların geçişine kapatıldı.

Düzce’de akşam saatlerinde yoğun kar yağışı tekrar başladı. Kısa sürede yollar karla kaplanınca Karayolları ve polis ekipleri de çalışmalarına başladı. Özellikle Bolu Dağı bölgesinde araç geçişlerinde sorun yaşanmaması için çalışmalar hızlandırılırken, Bölge Trafik ekipleri Bolu Dağı’nın Düzce girişinde büyük araçların geçişini durdurdu. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları hızla devam ediyor.