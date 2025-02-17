Sakarya’nın Kocaali ile Hendek ilçeleri arasında kalan 900 rakımlı Çam Dağı’nda yoğun kar yağışından dolayı meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan yol, ekiplerin 2,5 saatlik çalışması neticesinde ulaşıma açıldı.

Beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı’nda, yoğun kar yağışı nedeniyle Şifalısu mevkisinde heyelan meydana geldi. Bunun üzerine kapanan yol için Karayolları ve Kocaali Belediyesi ekipleri harekete geçti. 1 kar küreme kamyonu, 1 greyder, 2 kazıcı yükleyici iş makinesi ve 6 personelin katıldığı yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.