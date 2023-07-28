Eskişehir’de bulunan üç üniversitesi tarafından “Tercihim Eskişehir” platformunu yükseköğretim tercihi yapacak adaylara tanıtıldı.

Yoğun ilgiyle karşılanan Tercihim Eskişehir platformunda düzenlenen onlarca buluşma ve söyleşiyi kapsayan içerikler, çevrim içi olarak üniversite adaylarıyla buluştu. ‘Çevrimiçi Akademisyen Söyleşileri, Çevrimiçi Öğrenci Buluşmaları, Çevrimiçi Kariyer Danışmalığı, Çevrimiçi Kampüs Söyleşileri’ ve ‘Zirve Konuklarıyla Çevrimiçi Buluşmalar’ başlıkları altında gerçekleşen çevrim içi buluşmalarla aday öğrencilere bölüm tanıtımları, Eskişehir’de yaşam, kariyer hedefleri ve gelecek planlamaları, iş olanakları, akademi ve kampüs hayatı gibi merak ettikleri birçok konuda bilgi aktarıldı.

Rektörlerin anlatımıyla “Eskişehir’de Öğrenci Olmak” söyleşisi gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kâmil Çolak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Tercihim Eskişehir tanıtım toplantısının ardından rektörler ‘Eskişehir’de Öğrenci Olmak’ başlıklı söyleşiye katıldı. Üç üniversitenin ve Eskişehir’in tanıtıldığı söyleşide rektörler bilgi, tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Aday öğrenciler geleceklerini planlarken en doğru isimlerle birlikteydi

Platformda yer alan zengin içerikler sayesinde üniversite adayları, üniversite hayatı ve gelecek planlaması konusunda geniş bilgiler edinme imkânı elde etti. Alanında yetkin akademisyenler, üniversite programlarını tanıtırken kariyer danışmanları da gelecek planlaması konusunda deneyimlerini paylaştı. Tercihim Eskişehir platformunda bilim, sanayi, teknoloji, iş, sanat ve kültür dünyasının seçkin isimleri de eşsiz deneyimlerini paylaşarak zorlu tercih sürecinde gençleri yalnız bırakmadı. Adaylar alanında başarılı isimlerle interaktif biçimde iletişim kurma olanağı buldu. Bu çerçevede 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen zirve söyleşilerinin konukları ise sırasıyla: THY Uçuş İşletme Başkanı ve Baş Pilot Hüseyin Murat Ersoy, TRT Haber Spikeri Rasim Kılıç, Teknik Malzeme A.Ş. AR-GE & Mühendislik Koordinatörü Dr. Nuri Şişman oldu. Zirve söyleşilerinde kendi tecrübelerini ve fikirlerini paylaşan konuklardan Murat Ersoy, tekrar üniversite sınavına girse yine Eskişehir’i tercih edeceğini belirtirken Dr. Nuri Şişman ise Eskişehir’in, sosyal ve kültürel hayatının yanı sıra üniversiteleri ile eğitime değer veren bir şehir olduğunu, bu nedenle tercih edilebilecek şehirlerin başında geldiğini ifade etti. Zirve söyleşilerindeki bir diğer konuk olan ve uzun yıllar Eskişehir yerel basınında çalışan, şimdi ise TRT’de haber spikerliği yapan Rasim Kılıç da öğrencilerle bir araya geldiği söyleşide kariyer basamaklarını nasıl tırmandığı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Eskişehir’in birçok yönden sağladığı imkânlar dolayısıyla tercih edilmesi gereken bir şehir olduğunun altını çizdi.