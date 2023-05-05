Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde açılışı gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı’nın (İKAF’23) ilk günü gerçekleştirilen onlarca etkinlikle tamamlandı.

İKAF’23 çerçevesinde Anadolu Üniversitesi, görkemli açılış töreninin ardından alanında uzman kişilerin katılımıyla düzenlenen panellere, söyleşilere ve kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yaptı. İKAF’ın ilk gün programında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir, Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Derneği Başkanı Cemal Yangın “Kariyer Konuşalım” adlı panel ile öğrencilerle buluştu. Sağlık Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Av. Erkan Çavuşoğlu “Sağlık Bakanlığı İstihdam Modelleri ve Kariyer İmkanları” semineri ile katılımcıları bilgilendirdi. Millî Savunma Bakanlığı 111. Filo Komutanı Hava Pilot Alb. Fatih Kuzgun ile Millî Savunma Bakanlığından gelen katılımcılar ise “Şanlı Geçmiş, Şerefli Görev, Saygın Gelecek” başlıklı sunum ile pilotluk süreci hakkında bilgiler verirken kendi deneyimlerinden de söz etti.

Düzenlenen panellerde “Türk Havacılık ve Uzay Sanayisinde Kariyer ve Yaşam” konulu sunumu TUSAŞ Genç Yetenek ve Değişim Programları Uzmanı Sedanur Çelik yaptı. Çelik, TUSAŞ ve TUSAŞ’ın staj programları hakkında katılımcılara bilgi verdi. T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden İrem Hazal Uğur Bayazıt gerçekleştirdiği sunumda CBİKO’nun üniversite öğrencilerine yönelik yürüttüğü projelerden olan “Ulusal Staj Programı, Yetenek Kapısı ve YTNK TV”den başvuru şartları, projelerin avantajları ve işleyiş şekilleri hakkında detay bilgi sundu. İKAF’23’ün ilk gününde İletişim Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Merkezi başta olmak üzere Anadolu Üniversitesi bünyesindeki bütün salon ve fakültelerde de ayrıca paneller, söyleşiler, mülakat simülasyonları, eğitimler, atölye çalışmaları, paydaş firma ve kuruluşların yer aldığı fuar alanları, teknik geziler ile dolu dolu bir kariyer fuarı katılımcılara sunulmaya başladı.

“Devrim” ve “TOGG” Anadolu Üniversitesinde buluştu

İletişim Bilimleri Fakültesi girişinde kurulan özel alana Gemlik’ten özel olarak getirtilen Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nun ürettiği elektrikli otomobil “TOGG” ve hem Türk Tarihi hem de 1961’de Eskişehir’de üretilmesi bakımından Eskişehir için önemli bir simge olan “Devrim Arabası” yerleştirilerek ziyarete açıldı. Böylelikle geçmişten geleceğe “Devrim” ve Anadolu Kırmızısı rengiyle “TOGG” Anadolu Üniversitesinde buluştu. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindekiler İKAF’23’ün açılış töreninin ardından fuar alanını ziyaret ederken TOGG ve Devrim’le de fotoğraf çektirdi.

İKAF’23 kültür-sanat etkinlikleri de başladı

İKAF’23 çerçevesinde ayrıca Sinema Anadolu’da Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Aslı” filmi ve Yönetmen Derviş Zaim’in “Flaşbellek” filminin gösterimi yapıldı.