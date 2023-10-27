Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde görevli personeller, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını yoğun bakım servisini bayraklarla süsleyerek ve İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Yurdun dört bir yanında yapılan kutlamalar, görenlerin milli duygularının kabarmasına neden oluyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli yoğun bakım personelleri de, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını en çok vakit geçirdikleri yerde kutladı. Yoğun bakım servisinde koridorlar ve kapılar bayraklarla süsleyen sağlık çalışanları, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.