VM Medical Park Samsun Hastanesi tarafından Sertifikalı Eğitim Yönetmenliği çerçevesinde düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Eğitim Programı beşinci dönem mezunlarını verdi.

Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim programı, kendi alanında uzman 32 hemşire ve hekim eğitmenlerimiz ile başta Samsun olmak üzere çeşitli illerden 21 kursiyerin katılımıyla 3 hafta teorik, 3 hafta yoğun bakım uygulamalı deneyim olmak üzere toplamda 6 haftalık bir eğitim süreci gerçekleştirildi. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi.

Hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldılar

Sertifika töreninde konuşma yapan VM Medical Park Samsun Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Dilek, “Hastanemizde Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği 5. Dönem Sertifika Programı’nı tamamladık. Bu program yoğun bakımda çalışan ya da çalışması planlanan hemşirelere özel olarak hazırlandı. Program Sağlık Bakanlığı’nın istediği konu başlıklarını içerek şekilde hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kursiyerlerimiz bu sertifikasyon eğitimiyle güncel tıbbi bilgilere erişme ve hasta bakımında en iyi uygulamaları takip etme becerilerini de geliştirdiler. Hastanemiz, kalite standartlarını sürekli yükseltme vizyonuyla hemşirelerin mesleki gelişimine büyük önem vermektedir. Gelecekte, benzer eğitim programları ile hemşirelerimizin hizmet sunma yeteneklerini geliştirmeleri planlanmaktadır. Böylece hastalarımıza daha güvenli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Törene katılan VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şafak Aygül, Medikal Direktör Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Dilek, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Uzm. Hemşire Deniz Atmaca ve Hasta Bakım Hizmetleri Müdür Yrd. Uzm. Hemşire Nebiye Çağlar kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.