Dr. Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından 30 farklı ilde 52 farklı kurumda 20 kursiyere düzenlenen Acil bakım hemşireliği sertifikasyon kursu programına katılan hemşirelere “Yoğun bakım hemşireliği eğitimi” belgeleri verildi.

Dr. Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından 30 farklı ilde 52 farklı kurumda 20 kursiyere düzenlenen Acil bakım hemşireliği sertifikasyon kursu programına katılan hemşirelere “Yoğun bakım hemşireliği eğitimi” belgeleri verildi.

Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından 30 farklı ilde 52 farklı kurumda 20 kursiyere düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Kursu Programına katılan hemşirelere “Yoğun bakım hemşireliği eğitimi” belgeleri verildi. Türkiye’de 30 farklı ilde 52 farklı kurumda verilen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Kursu Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesinde yapıldı.

İkincisi yapılan kursa 20 kursiyer 6 haftalık bir eğitimin sonunda sertifikayı almaya hak kazandı. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Umut Mutlu Tiryaki ve Dr. Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türkmen’in katılımı ile kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Umut Mutlu Tiryaki ise verilen bu eğitimlerin önemine değinerek, sertifikalarını alan kursiyerler de başarı diledi.

Dr. Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türkmen, sertifika alan katılımcılara başarı dileklerinde bulundu. Dr. Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hem sağlık hem de eğitim alanlarında çalışmalarının devam ettiğini söyledi.