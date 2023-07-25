Tepebaşı Belediyesi ve kardeş kent Seyitgazi Belediyesi iş birliğinde yoga ve sağlıklı beslenme kampı düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile sağlıklı aktivite alternatifleri sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilecek Yoga ve Sağlıklı Beslenme Kampı etkinliği de kardeş kent Seyitgazi Belediyesi iş birliği ile 29-30 Temmuz tarihlerinde Seyitgazi Santral Park’ta düzenlenecek. Etkinlik çerçevesinde iki gün boyunca vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri verilecek ve uzman kişilerce sağlıklı beslenme konuları anlatılacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu kampa katılmak isteyenler duyuru görselindeki QR kod üzerinden ulaşılan formun doldurulması ile başvuru yapabiliyor.