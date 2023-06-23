Nilüfer Belediyesi Uluslararası Yoga Günü’nde organize ettiği etkinliklerde yoga tutkunlarını bir araya getirdi. Gün boyu süren ve her yaştan yoga meraklısının yer aldığı etkinlikler renkli anlara sahne oldu.

Uluslararası Yoga Günü’nde, yoga yapan çok sayıda Nilüferli, Üç Fidan Gençlik Parkı’nda bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi’nin organize ettiği etkinliklere Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı.

Gün boyu devam eden ve vatandaşların ücretsiz olarak katılım gösterdiği etkinlikte, eğitmenler tarafından yoga eğitimi, nefes egzersizleri ve meditasyon çalışmaları yapıldı. Katılımcılar nefes, Yin yoga, Hatha yoga, Vinyasa yoga, eklem yogası gibi farklı stilleri deneyimleme fırsatı buldu. 4-8 yaş çocuk yogası ile başlayan etkinlikler, akşam saatlerine kadar çeşitli yaş gruplarında devam etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary da etkinliğe katıldı. Uluslararası Yoga Günü’nde böyle bir etkinliğe imza attığı için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden Sudhi Choudhary, yoganın dünyada kültürel miras haline geldiğini vurguladı. Yoganın bedeni ve sağlığı olumlu etkilediğini ifade eden Choudhary, “Yoga herkese göre farklı yorumlanır, herkesi farklı etkiler. Yoga sevgi, mutluluk içerir. Yoga yapmak için yaşın bedenin önemi yoktur. Hayatın koşuşturmasında yoga size iyi gelecektir” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de sağlık için önem taşıyan ve farkındalık oluşturan bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Nilüfer’de yogayı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çeşitli parklarımızda periyodik olarak yoga etkinliği düzenliyoruz. Nilüfer halkı destek verirse etkinliklerimiz daha geniş alanlara yayılacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sudhi Choudhary ve Başkan Turgay Erdem, eğitmen ile emeği geçenlere günün anısına teşekkür plaketi verdi.