TFF 2. Lig Beyaz Grupta Mersin'i temsil eden Yeni Mersin İdman Yurdu , Ligin 12. haftasında Mersin Şehir Stadında karşılaştığı Vefa Group Vanspor FK'yı 3 - 0 mağlup etti.

Mersin Şehir Stadında oynanan karşılaşmaya ; Sertaç Güzel , Sefa Durmuş , Oğuz Gözden , Burak Bilgen , Muhammet Ö.Çakı , Ömer Önder , Ferhan Evren , Baran Sarka , Fuat Bavuk , Abdullah Topkara ve Erdem O.Beytaş 11'i ile başlayan İdman Yurdu , etkili bir futbol sergilediği ve sık sık rakip kaleyi yokladığı ilk yarıda 20.dakikada Erdem O.Beytaş'ın attığı golle 1 - 0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. Yarısına da hızlı başlayan İdman Yurdu , güzel futbolunu Baran Sarka le bulduğu golle süsleyerek karşılaşmayı izleyen taraftarlarının coşkusunu artırdı.Seyircinin desteği ile ataklarını çoğaltan İdman Yurdu bir çok gol pozisyonu buldu.aradığı 3. golü 72.dakikada Fuat Bavuk ile bulan kırmızı lacivertliler karşılaşmayı 3 - 0 kazandı.

12.hafta sonunda puanını 22'ye çıkaran İdman Yurdu puan sıralamasında 5.sıraya yükseldi.



