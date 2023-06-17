Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibariyle başlarken, İzmir’de bazı adaylar son anda sınava yetişti. Oğlu önceki sınavı kaçırdığı için bu kez erkenden geldiklerini söyleyen bir veli ise “İnşallah başarılı olur” diye konuştu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla saat 10.15’te başladı. İzmir’de sınava girecek olan bazı adaylar, sınava son anda yetişti.

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesinde sınava girecek olan bazı adaylar, kapıların kapanmasına saniyeler kala okula geldi. Adayların sınava geç kalmamaları için çaba gösteren sınav görevlileri, okul girişinde adayların evraklarını kontrol ederken güvenlik görevlileri de adayların üst aramasını hızlı bir şekilde gerçekleştirdi.

Kuzenini sınava getirdiğini söyleyen Mert Yorulmaz, “Yollar öyle dolu değildi, boştu. Rahat rahat erkenden çıktık geldik. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Geç kalanlar oldu. Son anda girenler oldu. Sağ olsunlar içerideki arkadaşlar da bayağı yardımcı oldu. Dışarı kadar gittiler, belgeleri kontrol ettiler. Buradan geçişlerini sağladılar. İnşallah daha fazla geç kalan olmaz” dedi.

“Pek de umudum yok ama yine de bir ümit”

Oğlunu sınava getirdiğini ifade eden Hüseyin Günay ise “Vaktinden önce geldik buraya geç kalmamak için. Önceki sınavı kaçırmıştı, buna erkenden geldik. Hangi bölümü istediğine karar veremedi. Belli bir puan alayım diye bakıyor. İnşallah başarılı olur” şeklinde konuştu.