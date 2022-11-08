Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan kurs merkezlerinde, kaliteli eğitim çalışmalarının yanı sıra rehberlik hizmeti ve motivasyon faaliyetleri de devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde, YKS öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanan öğrencilere yönelik olarak, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ‘sınav kaygısı ve motivasyon’ etkinliği düzenlendi. Tarsus Nikah Salonu’nda gerçekleşen programda rehber öğretmen Seyhan Akbulut, “Kaygı nedir? Motivasyon nedir? Kaygıyı azaltıcı etkenler nelerdir?” konularında, öğrencilere slayt eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdi. Öğretmenlerin de eşlik ettiği program sonunda müzik dinletisi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, motivasyon etkinliklerinden olumlu sonuçlar aldıklarını söyleyerek, “Kurs merkezlerimizde, öğrencilerimizi sadece bilişsel alanda geliştirmiyoruz. Aynı zamanda, duyusal alanda da gelişimlerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda geçen yıl 9 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz motivasyon etkinlikleriyle ilgili olumlu geri dönütler aldığımızdan dolayı, bu yıl da 10 ilçemizde motivasyon etkinliği yapmayı hedefledik. Bunlardan birincisini de, Tarsus ilçemizde YKS Kurs Merkezimizdeki öğrencilerimize yönelik düzenliyoruz” dedi.

Öğrencilerden Ali Oğuz, kurs merkezinde aile sıcaklığı hissettiğini belirterek, “Hem öğretmenlerin verdiği dersler hem de her konuda yardımcı olmaları, yani bir aile ortamı oluşturmaları bizim için çok iyi oluyor. Bu etkinlik ve motivasyon konuşması ve konser de, motivasyonumuzu arttırıyor. Daha verimli olmamızı ve derslere daha sıkı çalışmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Avaşin Çelik ise, “Dershaneye başlamadan önce bayağı eksiklerim vardı. Öğretmenlerimizin desteğiyle bu eksikleri tamamladık. Çok memnunuz. Başkanımız Vahap Seçer’e bu konuda çok teşekkür ederiz” diye konuştu.