Çayırova Belediyesi, YKS heyecanı yaşayan öğrencileri ve velileri yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri, ilçe genelinde sınav yapılan 19 okulda ikram çadırı kurdu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, öğrencilerin okul içinde, velilerin ise okul dışında ter döktüğü YKS sınavında ilçe sakinlerini unutmadı. Çayırova Belediyesi, YKS yapılan 19 okul önünde ikram çadırı kurdu. İkram çadırlarında öğrenci ve velilere su, kek ve meyve suyu ikramı yapıldı. Çayırova Belediyesi’nin her sınavda gelenek haline getirdiği bu uygulama, Çayırovalı veliler ve öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor. Ekipler sınavın ilk oturumunda olduğu gibi, ikinci oturumunda da Çayırovalı ailelerin yanında olmayı sürdürecek. Çayırovalı vatandaşlar, kendilerine sağlanan bu hizmetten ötürü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve belediye ekiplerine teşekkür etti.