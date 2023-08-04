Afyonkarahisar’da 12’nci sınıflara geçiş yapan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen YKS Yaz Kampı’na 234 öğrenci katıldı.

Sandıklı ve Dinar Fen Liselerindeki öğrencilerine yönelik yaz dönemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık kampı gerçekleştirildi. Kursa bu yıl 12’nci sınıflarda öğrenim görecek olan 234 öğrenci katılım sağladı. YKS sürecine hazırlık amacıyla gerçekleştirilen kampta öğrencilerin müfredat eksikliklerini giderilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Değerlendirme sınavlarının yanında öğrencilere sunulan sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin öğrencilere ayrıca bir motivasyon sağladığı da belirtildi.